شكري: نتطلع لسرعة تشكيل حكومة اختصاصيين لبنانية

أعرب سامح شكري وزير الخارجية عن تضامن مصر مع لبنان في هذه الآونة والقلق الذي يراود مصر لاستمرار الأزمة السياسية، مشددًا على أهمية العمل بكل اجتهاد وسرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين والخروج من هذه الأزمة واضطلاع الحكومة بمسئولياتها كاملة في توفير الخدمات وإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة ومنها التحديات الاقتصادية والتحديات المتصلة بجائحة كورونا.وأكد «شكري» أنه نقل للرئيس بري تثمين مصر لجهوده ومبادراته للعمل على الخروج من الأزمة في إطار الحفاظ على الأرضية الثابتة لتطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف، واستعداد مصر لتقديم كل ما في وسعها لمعاونة الأشقاء لتجاوز الأزمة والانتقال لمرحلة يستعيد فيها لبنان عافيته كاملة، وأهمية الإسراع في ذلك.ودعا «شكري» كل الأطياف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للخروج من الأزمة اللبنانية، لافتًا إلى أن مصر تهتم بالشأن اللبناني بحكم العلاقات والروابط التاريخية، كما أن استقرار لبنان حيوي بالنسبة للمنطقة.والتقى سامح شكري بكل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، في إطار زيارة رسمية تستهدف التأكيد على دعم مصر المتواصل للبنان وشعبه الشقيق، وينقل فيها رسالة التضامن والتكاتف والحرص على تجاوز الأزمة في أقرب وقت ممكن.