مسؤول أمريكي يكشف معلومات جديدة حول هجوم إسرائيل على السفينة الإيرانية

كشف مسؤول أمريكي جديد، اليوم الأربعاء، عن معلومات جديدة حول الهجوم الاسرائيلي على سفينة سافيز العسكرية الايرانية.وعلى الرغم من إعلان المتحدثة باسم البنتاجون، جيسيكا ماكنولتي، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الأميركية لم تشارك في الحادث الذي طال سفينة "سافيز" الإيرانية، إلا أن المسؤول الأمريكي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أكد أن اسرائيل أبلغت واشنطن أن هاجمت السفينة في البحر الأحمر انتقامًا لهجمات إيران.وأضاف، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أنه من المتوقع أن يكون الإسرائيليون قد أخروا الهجوم على السفينة الإيرانية بهدف إعطاء الوقت لحاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور" للابتعاد من المنطقة، مشيرًا إلى أن "أيزنهاور" كانت على بعد حوالي 200 ميلا عندما أصيبت السفينة في عرض البحر.وفي حين امتنع المسؤولون الإسرائيليون عن التعليق حول الهجوم على سافيز، ذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسلوك إيران العدائي في المنطقة، مؤكدا أنه لن يتهاون في ردعه.يذكر أن هذا الهجوم هو الأحدث ضمن سلسلة هجمات تحدثت عنها تقارير سابقة، حول استهداف سفن شحن إسرائيلية وإيرانية منذ أواخر فبراير الماضي، تبادل فيها العدوان اتهام بعضهما البعض بالمسؤولية.