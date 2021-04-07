وزير الدفاع الكوري الجنوبي يلتقي مع رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي

التقى وزير الدفاع الكوري الجنوبي، سوه ووك مع رئيس اللجنة العسكرية بالاتحاد الأوروبي، الجنرال كلاوديو جراتسيانو، في سول اليوم الأربعاء، لبحث الأمن الإقليمي وسبل تعزيز التعاون الثنائي، طبقًا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.وذكرت وزارة الدفاع أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لتحسين الاستجابة للبيئة المتغيرة في مجالات الأمن الالكتروني والبحري ومكافحة الإرهاب.وفي المحادثات، أعرب الجنرال جراتسيانو عن دعمه لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية وتعهد بإبقاء سول على اضطلاع باستراتيجيات الاتحاد الأوروبي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي يتم صياغتها حاليًا.وطلب وزير الدفاع الكوري الجنوبي مشاركة الاتحاد الأوروبي في حوار سول الأمني ومؤتمر الأمم المتحدة الوزاري لحفظ السلام، المقرر عقدهما في سول هذا العام.