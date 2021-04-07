رئيس مرافق شرق القاهرة يدلي بأقواله في قضية كافيه حسن شاكوش

تستمع نيابة مدينة نصر الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال رئيس مرافق شرق القاهرة، في اتهام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بافتتاح كافية دون الحصول على ترخيص.كانت قد أمرت النيابة بالاستعلام من حي شرق مدينة نصر حول اذا كان تم صدور ترخيص لكافي شوب مطرب المهرجانات حسن شاكوش من عدمه، وبيان إذا كان تم تحرير محضر مخلفات للكافيه، وفي حالة الأولى عدم صدور ترخيص بيان المخالفات بالأرقام.يذكر أن النيابة قررت اخلاء سببل شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه وإخلاء سبيل 10 متهمين من عمال الكافي شوب بكفالة 10 آلاف جنيه.وأكد المتهمون أمام النيابة أنهم يعملون بالكافيه، وليس لهم أي علاقة بمخالفة التدابير الاحترازية الصادرة من مجلس الوزراء، والمحرر بها المخالفة، ولا يعلمون سبب القبض عليهم قائلين: "إحنا شغالين في الكافيه وملناش دعوة".والمتهمون هم كل من: "أحمد ع.، السيد ج.، حسن م.، محمد خ.، إسماعيل س.، ربيع ف.، حسام ع.، أحمد ش.، أحمد م.، أحمد م.، زياد ا.، عصام م.، محمد ق.، محمود م.، إبراهيم م.، فتحي ا.، عيد ح.، محمد ح.، إبراهيم س.، محمود ص.".