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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عودة أنشطة الأعمال فى منطقة اليورو للنمو خلال مارس

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 11:08 ص
منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
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أظهر مسح اليوم الأربعاء عودة أنشطة الأعمال في منطقة اليورو إلى النمو الشهر الماضي مدعومة
بتوسع قياسي في قطاع الصناعات التحويلية، وأن قطاع الخدمات يواجه إجراءات العزل العام الجديدة بصورة أفضل من المتوقع.

تكافح أوروبا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وأعادت الحكومات فرض قيود على المواطنين وأجبرت أجزاء كبيرة من قطاع الخدمات المهيمن على أن تظل مغلقة.

لكن مؤشر "آي.إتش.إس" ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات ارتفع إلى 49.6 في مارس من 45.7 في فبراير، وهو أعلى كثيرا من قراءة أولية بلغت 48.8 ويكاد يصل إلى مستوى الخمسين
الفاصل بين النمو والانكماش.

أما مؤشر مديري المشتريات المجمع، الذي يجمع بين الصناعات التحويلية والخدمات ويعتبر مؤشرا جيدا على متانة الاقتصاد، فقد ارتفع إلى 53.2 من 48.8، متجاوزا التقدير الأولي البالغ 52.5.

وقال كريس وليامسون كبير خبراء الاقتصاد المعني بأنشطة الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت "تحمل الاقتصاد أحدث الإغلاقات بصورة أفضل بكثير مما توقعه كثيرون، وذلك بفضل انتعاش نمو التصنيع ومؤشرات على أن التباعد الاجتماعي والقيود على التنقلات لها تأثير أقل بكثير على أنشطة قطاع الخدمات مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي".

وأدت مشكلات على صعيد الإمدادات إلى قفزة كبيرة في تكاليف المدخلات لشركات الخدمات والتي زادت أسعارها للمرة الأولى في أكثر من عام، وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 50.5 من 48.1 وعلى الرغم من تباطؤ توزيع اللقاح وارتفاع الإصابات المسجلة لفيروس كورونا، تحسن التفاؤل بشأن سنة قادمة.

وزاد المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 67.9 من 67، وهو أعلى مستوياته منذ فبراير 2018.

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