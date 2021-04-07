تجديد حبس ماهينور المصري 45 يوما

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس ماهينور المصري لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة.ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أغراضها، وتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر اخبار كاذبة ضد الدولة ومؤسساتها على مواقع التواصل الاجتماعى، والتحريض على العنف.