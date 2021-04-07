بالتفاصيل.. خريطة برامج ومسلسلات «راديو 9090» فى رمضان 2021 (صور)

كعادته كل عام، أعد الراديو 9090، مفاجآت عدة فى شهر رمضان، وذلك عبر مجموعة من البرامج والمسلسلات المميزة، من تقديم مذيعى الراديو إضافة إلى عدد من نجوم السينما والدراما، وأيضا أشهر الشيوخ والدعاة فى مصر.برامج ومسلسلات هذا العام فى الراديو 9090، لا تنافس ما يتم تقديمه فى محطات إذاعية أخرى، ولكنها تنافس المحتوى الذى يقدم فى الفضائيات والمحطات التلفزيونية، ويكفى أن تلقى نظرة سريعة على الخريطة البرامجية للراديو 9090، لتكتشف ذلك.أولى مفاجآت 9090 فى رمضان هذا العام.. هو المسلسل الكوميدى "كوكو واوا " بطولة شيكو وهشام وميرنا جميل، وهو أول مسلسل إذاعى 3d فى الراديو بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات.الأحداث تدور بشكل كوميدى عن "الكلب كوكو و القط واوا "والفرق بين حياة القطط و الكلاب الصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع نناقش مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على مجتمعنا.ثانى مفاجأت 9090 دراما "جمال كازوزة" بطولة أحمد أمين.. وهو مسلسل كوميدى تتفجر فيه الضحكات من خلال، خلاف بين المؤلف جمال درويش "أحمد أمين" والفنان الممثل أشرف على، حول من منهما له الفضل فى نجاح الأعمال التي قاما بها معًا على مدار السنوات السابقة، هل هو الأداء والتمثيل، أم الكتابة،.. الخلاف أشعله صديقهما "ضياء شرارة" ، حتى أن جمال أعلن تحديه أمام الجميع، وقال إنه في قدرته أن يصنع مواهب أخري مثل اشرف بفضل كتاباته وكلماته، وقرر أن يفعل ذلك في مركز الشباب الذي يقع بجوار منزل امه القديم من خلال مسرحية يقوم بكتابتها وإخراجها يقوم ببطولتها ممثلين ومواهب جدد من اهل المنطقة الشعبية التى يقع بها مركز الشباب.. مهلة الرهان وهى ثلاثين يوما وإذا فشل جمال فى مسرحيته، عليه أن يترك المجال ويقوم بفتح "كشك كازوزة" فهل ينجح فى الرهان؟ثالث المفاجأت مسلسل "اتنين فى واحد" بطولة إيمى سمير غانم ودياب.. وأحداث المسلسل تدور فى إطار كوميدى عن فتاة تعمل مدرسة فى أحد المدارس الخاصة وتتصف باللباقة وحب الناس والاحترام الشديد وفى أحد الأيام يحدث لها حادث كبير يسبب لها خلل بالمخ يجعلها فى الليل شديدة الاحترام والتحفظ وفي الصباح شديدة الإجرام وتعمل حرامية والجميع يطاردها مما يخلق مواقف مثيرة وكوميدية.وللعام السادس يواصل أحمد يونس تقديم "عمارة الحاج رمضان "مع مؤسسة مصر الخير و فى كل يوم يلتقى مع ضيوف من المشاهير والمصريين البسطاء وبائعى السلع الرمضانية، ويناقش العديد من المواقف الإيجابية فى الأسرة الموجودة وطرق ربات البيوت فى عمل الإفطار الرمضانى لأسرتها.كما يقدم راديو 9090 خلال شهر رمضان عددا من البرامج المختلفة والمميزة ومن برامج الخريطة الجديدة "صباحك ومطرحك" من تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، وهو برنامج صباحى يشمل فقرات متنوعة لتقديم المتعة والترفيه والخدمات ومشاركة المستمعين رحلة الذهاب إلى العمل بفقرات تناسب الفترة الصباحية ومعلومات متفرقة خفيفة والنشرة المرورية، وفقرات أخرى متنوعة.وكعادتها تواصل الدكتور لميس جابر برنامجها "مع لميس" وفيه تحكى بطريقتها المميزة تاريخ وحكايات مساجد أولياء الله الصالحين فى مصر ومن بناها ولماذا يتبرك بها المصريين.محمد على خير يطل من 9090 هذا العام ببرنامج "ولاد الأصول" يتحدث فيه عن المصريين صناع الخير فى المجتمع، ويلقى البرنامج الضوء على مواطنين مصريين عاديين يصنعون الخير.ويقدم الراديو 9090 برنامج "أكلة سهلة " من تقديم الشيف حسن حسونة ، يتناول كيفية تحضير مائدة الإفطار يوميا مع الشيف حسن حسونة، ويقدم كل يوم وجبة إفطار بإمكانيات بسيطة "على أد الإيد" كما يقدم عدة طرق للاستفادة من بواقى الطعام لعمل وجبات جديدة.. وأيضا وصفه لطبق مميز على السحور يوميا.وأيضا برنامج "صايم ولا زى كل سنة " غدير حسان و بسنت بكر ورامى الحلوانى.. البرنامج يستضيف نخبة من نجوم الفن والإعلام والكوميديا ويطرح عليهم الأسئلة بطريقة مختلفة ومنها أسئلة تلاحقهم طوال الوقت والأسئلة المزعجة عند تكرارها والأسئلة البديهية لكل نجم بيتسألها وزهق منها،والأسئلة الشخصية.وعلى الراديو 9090 نلتقى أيضا فى رمضان مع الشيخ أسامة الأزهرى ومصطفى عاطف فى برنامج "حامل المسك" وفيه نتعرف على دلائل فعل الخير فى الشهر الكريم بين الناس ونصائح دينية لكيفية عمل الخير فى الدنياوهناك أيضا "كلام محترم" ويقدمه أحمد الطاهر ى.. وهو برنامج يلقى الضو ء على ثوابت وطنية واجتماعية لا يختلف عليها المصريين باختلاف وجهات نظرهمأيضا نلتقى على موجات الراديو 9090 مع د. محمد رفعت فى برنامج "رمضان كريم وزيادة".وهو برنامج عن العادات الاجتماعية والصحية اثناء شهر رمضان مع دراما تمثيلية للموقف فى الحلقة مع تعليق الدكتور رفعت عليه فى إطار حياتى وطبى.ولنا لقاء أيضا مع فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام فى برنامج مع فضيلة الشيخ الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية والحديث عن البناء الأخلاقى للمجتمع ودعاء قبل الأفطار.أما عبد الفتاح مصطفى فيقدم لنا برنامج "حلى ودنك" وهو إنشاد ديني– مديح – مواويل و ذكر نبوى وتواشيح وأدعية دينية واستضافة عدد من المشايخ والمنشدين.أما أبرز مفاجأت الراديو هذا العام فهو "ستوديو 9090" ويشارك فيه كل مذيعين الراديو على الهواء في برنامج حوارى مع نجوم السياسة والاجتماع والفن.