يبحث المسلمون في شتى بقاع العالم في هذا الوقت من كل عام عن مواقيت آذان الفجر لمعرفة مواعيد الأمساك، استعدادًا لاستقبال أول أيام شهر رمضان الكريم 1442-2021 خلال الشهر الجاري.





يقدم لكم موقع «الدستور» في ضوء خدماته المتنوعة، موعد آذن الفجر اليوم الأربعاء 7-4-2021، في القاهرة، وعدد من محافظات الجمهورية.





موعد آذن الفجر اليوم 7-4-2021





- موعد صلاة الفجر في محافظة القاهرة، اليوم، 4:09 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسكندرية اليوم، 4:11 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة طنطا، اليوم، 4:10 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة المنصورة، اليوم، 4:06 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة الزقازيق، اليوم، 4:08 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة أسيوط، اليوم، 4:12 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة سوهاج، اليوم، 4:13 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة بنى سويف، اليوم، 4:12 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة المنيا، اليوم، 4:15 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة قنا، اليوم، 4:10 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة مطروح، اليوم، 4:23 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة الغردقة، اليوم، 4:04 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة الإسماعيلية، اليوم، 4:05 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة دمياط، اليوم، 4:05 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة شرم الشيخ، اليوم، 4:01 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة الفيوم، اليوم، 4:13 ص.





- موعد صلاة الفجر في محافظة الأقصر، اليوم، 4:11 ص.



