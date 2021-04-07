رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

ياسمين رئيس تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:45 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
سارة ساويرس
طباعة
خطفت الفنانة ياسمين رئيس، الأنظار بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما حاز على إعجاب الكثير من المتابعين.

أحدث إطلالة لياسمين رئيس

وتألقت ياسمين، بفستان أسود اللون، أنيق، ذو فتحة ٧ عند منطقة الصدر، بدون أكمام، ومزين عند الياقة بلوني الأبيض والجولد، كما به حزام أنيق عند منطقة الخصر، لبيرز رشاقتها.

ورفعت شعرها بتصفيفة شعر كلاسيكية، واعتمدت مكياج قوي، حيث وضعت أحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود لتحديد العيون.

ازياء ياسمين رئيس
وتألقت النجمة ياسمين رئيس، مؤخرا، بثوب وردي اللون، لامع، بأكمام طويلة، ونسقت معه بنطال جينز أنيق، من تنسيق ستايلست Abier Ansary، وجعلت شعرها القصير بأسلوب الويفي الناعم، مع ارتداء صندل أحمر ذو كعب عالى.

آخر أعمالها

وكانت آخر أعمال الفنانة، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، وهو من إنتاج سنة 2020، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، وبطولة عدد كبير من النجوم ابرزهم محمد إمام، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن.
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

موضوعات متعلقة

مفاجأة سارة في الزمالك خلال أيام

رئيس استاد الإسكندرية يعلق على واقعة «النسر المعكوس»: خطأ غير مقصود

حبس 8 متهمين في قضية كافيه حسن شاكوش

السيسي: مصر تقدمت بعرض لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر تغير المناخ


الصور

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

image description

افتتاح معرض «إبداعات فنية» لطلاب الفنون الجميلة بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

دراسة ألمانية: 3 آلاف اختبار لبروتينات الدم تخبرنا كيفية التقدم بالسن

هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

نيجيريا تخسر 97% من موارد الغابات بسبب الصيد الجائر

تغير المناخ يدفع بالأجناس البحرية الاستوائية نحو المناطق القطبية

أيام زمان

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم