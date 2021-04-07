ياسمين رئيس تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها (صور)

أحدث إطلالة لياسمين رئيس



ازياء ياسمين رئيس



آخر أعمالها



خطفت الفنانة ياسمين رئيس، الأنظار بأحدث إطلالة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما حاز على إعجاب الكثير من المتابعين.وتألقت ياسمين، بفستان أسود اللون، أنيق، ذو فتحة ٧ عند منطقة الصدر، بدون أكمام، ومزين عند الياقة بلوني الأبيض والجولد، كما به حزام أنيق عند منطقة الخصر، لبيرز رشاقتها.ورفعت شعرها بتصفيفة شعر كلاسيكية، واعتمدت مكياج قوي، حيث وضعت أحمر شفاه، مع الآي لاينر الأسود لتحديد العيون.وتألقت النجمة ياسمين رئيس، مؤخرا، بثوب وردي اللون، لامع، بأكمام طويلة، ونسقت معه بنطال جينز أنيق، من تنسيق ستايلست Abier Ansary، وجعلت شعرها القصير بأسلوب الويفي الناعم، مع ارتداء صندل أحمر ذو كعب عالى.وكانت آخر أعمال الفنانة، مشاركتها في فيلم "لص بغداد"، وهو من إنتاج سنة 2020، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، وبطولة عدد كبير من النجوم ابرزهم محمد إمام، وأحمد العوضي، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن.