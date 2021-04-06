«مقبرة الشهوة».. العظة الأحدث لأسقف القوصية

بثت إيبارشية القوصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العظة الأحدث للأنبا توماس أسقف الإيبارشية، وذلك عبر تقنية البث المباشر.وجاءت العظة الأحدث لنيافته بعنوان "مقبرة الشهوة"، وذلك ضمن سلسلة العظات اليومية التي يطلقها خلال فترة الصوم الكبير لدعم الأقباط روحيًا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.