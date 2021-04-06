إعدام 136 «شيشة» بعد مصادرتها من المقاهي بكفر الدوار

قامت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة اللواء مهندس أحمد علي مرزوق، بإعدام ١٣٦ "شيشة" بعد مصادرتها خلال حملات المرور على المقاهي والكافتيريات بنطاقي المدينة والمركز.كانت الوحدة قد قامت بعدد من الحملات للمرور على المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن التحفظ على كميات من "الشيشة" نظرًا لعملها بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بحظر تقديم "الشيشة" بالمقاهي، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، حيث وجه "رئيس المدينة" بإعدام الكميات المتحفظ عليها لمنع تكرار المخالفة.وعلى الفور شكلت الوحدة لجنة بإشراف خالد الزقم نائب رئيس المدينة، لإعدام الكميات المتحفظ عليها والتخلص منها، كإجراء احترازي لمجابهة إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة.