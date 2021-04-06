في دقائق معدودة.. مطافئ مدينتي تسيطر على حريق بشقة داخل المدينة

تمكنت وحدة إطفاء مدينتي من السيطرة على حريق محدود شب، عصر اليوم، في الوحدة الخارجية لجهاز "تكييف" بإحدى الوحدات السكنية في مجموعة 112 بمنطقة عمارات B11، حيث تلقت وحدة إطفاء مدينتي بلاغا بوقوع الحريق، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ، وتم إخماد الحريق في دقائق معدودة قبل امتداده إلى داخل الوحدة السكنية أو الوحدات المجاورة.ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية أو تلفيات بالوحدة السكنية، عدا الوحدة الخارجية الخاصة بالتكييف "الكومبريسور" مصدر الحريق.وتم الاتصال بمالكة الوحدة السكنية، حيث لم يكن متواجدا أي شخص بالوحدة محل البلاغ وقت وقوع الحادث، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.