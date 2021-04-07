رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:44 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
طباعة
يكشف لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-4-2021.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.74 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وتداول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.99 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.57 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.14 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.99 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

وشهد سعر الدينار الكويتي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.82 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.

قد يهمك.. سعر الدرهم الإماراتى اليوم

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي cib اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.19 جنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تعلن فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

مفاجأة سارة في الزمالك خلال أيام

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في قضية سد النهضة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟


الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر (صور)

image description

العثور على جثمان مسن في جراج بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى منطقة بنى غالب الصناعية

image description

ننشر استعدادات محافظة دمياط لاستقبال شهر رمضان

image description

محافظ دمياط تسلم 43 شابًا من ذوى الهمم شهادات الإعفاء

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

الباز يكشف: هل الحرب هى الطريق الوحيد لحل أزمة سد النهضة؟

الباز يكشف تفاصيل جريمة حرق جثمان موظفة مستشفى حلوان

السودان: تعنت إثيوبيا يفتح كافة الخيارات لحماية أمننا

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة cbc لمشاهدة دراما رمضان 2021

موعد آذن الفجر اليوم الأربعاء 7-4-2021

دراسة ألمانية: 3 آلاف اختبار لبروتينات الدم تخبرنا كيفية التقدم بالسن

هارى وميجان يدخلان عالم إنتاج المسلسلات

أيام زمان

حكاية شيرين سيف النصر مع أحمد زكى

«ألعاب السيرك السياسي»... لماذا خاصم مصطفى محمود العمل بالسياسة؟

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

مقالات الرأي
منى رجب
رمضان جانا وفرحنا به فرحتين
ثروت-الخرباوى
المؤمن والإيمان
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس.. التلميذ الأمين فى طريق الرب
ماجد حبته
لا اتفاق.. لا توافق.. وربما لا سد
المزيد

الثقافة

أحمد زكريا الشلق: العشوائيات كانت بؤرة للمخدرات والتطرف الدينى.. ومَنْ لا يعترف بإنجازات الحكومة فى الملف غائب عن الوعى

أماني الوزير تستهل مشوارها الشعري بديوان «نبيذ الحكايا»

«عانى المصريون من شقاء واضطهاد فى زمنهم».. قصة الهكسوس فى مصر القديمة

«هؤلاء غيروا التاريخ».. احتفالية بقصر الطفل فى يوم اليتيم