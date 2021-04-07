سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 7-4-2021
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:44 ص
هبه محمدطباعة
يكشف لكم " الدستور " في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-4-2021.
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سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 7-4-2021 في البنوك المصرية
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصريبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.74 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصريوتداول سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.99 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلاميشهد سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.57 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندريةوسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.04 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.14 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصروبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.99 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في قناة السويسوشهد سعر الدينار الكويتي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.82 جنيه للشراء، أمام سعر البيع فبلغ نحو 52.17 جنيه.
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