سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 7-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 7-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 7-4-2021، ونقدم لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في البنوك التالية، «البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي».ونستعرض لكم تقرير يومي يحتوي على كافة أسعار الدرهم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اهتمامًا للقارئ المصري والعربي يوميًا.نقدم لكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح فى التقرير التالي:بلغ الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك، سعره عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 4.2853 جنيه مصري.وصل سعر الدرهم، اليوم، في البنك، عند الشراء 4.2593 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.2958 جنيه مصري.سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2856 جنيه مصري.بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.244 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.286 جنيه مصري.وصل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2582 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 4.2910 جنيه مصري.