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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 7-4-2021

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:37 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
الدستور
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يبحث المواطنين على مؤشر البحث «جوجل» عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 7-4-2021، ونقدم لكم كافة المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، في البنوك التالية، «البنك الأهلي المصري، والبنك المركزي المصري، وبنك القاهرة، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية، وبنك أبوظبي الإسلامي».

ونستعرض لكم تقرير يومي يحتوي على كافة أسعار الدرهم مقابل الجنيه المصري، وفقًا لأخر التحديثات في السوق المصرفي المصري، وتمثل أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، اهتمامًا للقارئ المصري والعربي يوميًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 7-4-2021

نقدم لكم أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، كما هو موضح فى التقرير التالي:

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم

بلغ الدرهم الإماراتي، اليوم، في البنك، سعره عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 4.2853 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم

وصل سعر الدرهم، اليوم، في البنك، عند الشراء 4.2593 جنيه مصري، فيما وصل سعره عند البيع 4.2958 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة اليوم

سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2400 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.2900 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم

سجل سعر الدرهم، اليوم، عند الشراء 4.2356 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 4.2856 جنيه مصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية اليوم

بلغ سعر الدرهم الإماراتي، اليوم، داخل البنك، عند الشراء 4.244 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 4.286 جنيه مصري.

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سعر الدرهم الإماراتي في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم

وصل الدرهم الإماراتي، اليوم، عند الشراء 4.2582 جنيه مصري، وسجل سعره عند البيع 4.2910 جنيه مصري.

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