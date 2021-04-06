377542 تلقوا لقاح كورونا فى الأردن

أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 377542 شخصا.وأشارت الخلية إلى أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 118257 شخصا، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأوضحت الخلية أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا بلغ 1044310 أشخاص.يذكر أن الأردن سجل اليوم 6005 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة، بجانب 100 حالة وفاة جراء الفيروس.