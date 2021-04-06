«مصر للطيران» تهنئ منتخب مصر للسلاح بالميدالية الذهبية

هنأت الشركة الوطنية مصر للطيران الناقل الرسمي لبطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح ٢٠٢١ منتخب مصر للسلاح لفوزه لأول مرة بالميدالية الذهبية منذ 1912 والذي تغلب على منتخب روسيا المصنف الثالث عالميًا ضمن منافسات بطولة العالم للسلاح التي استضافتها مصر إبريل الجاري.وأعلنت الشركة عن رعايتها لمنتخب مصر للسلاح وتقديم الدعم لأبطاله، تزامنًا مع رعايتها للبطولة مؤكدة أن مصر للطيران تحرص على رعاية مثل هذه الأحداث الرياضية الدولية التي تنظمها مصر من منطلق مسؤوليتها المجتمعية.