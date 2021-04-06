«حماس»: دائما ستكون القدس موعدنا

أكد حازم قاسم الناطق الإعلامى باسم حركة حماس أن الشعب الفلسطيني قادر على فرض إرادته على الاحتلال، بقدرته على الصمود والتضحية والعمل المشترك والوحدة الميدانية، قائلا: "هذا ما نستطيعه في معركتنا مع المحتل في كل ما يتعلق بمدينة القدس ومنها مسار الانتخابات".وأضاف قاسم فى منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الانتخابات يجب أن تجري بكل مراحلها في مدينة القدس، ويجب أن تتحول هذه القضية إلى حالة اشتباك لإنتزاع هذا الحق.واختتم قاسم منشوره قائلا "دائما ستكون القدس موعدنا".