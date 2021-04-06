طريقة عمل الأرانب المحمرة
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:45 م
غادة موسىطباعة
يمكنك تجربة أكلة الأرانب المحمرة في المنزل بطريقة جديدة وسهلة، باستخدام شرائح البصل والثوم والسمن ومكعبات مرقة الدجاج.
المكونات
5 أرانب مغسولة ومقطعة
10 جرام ثوم مفروم
300 جرام بصل مقطع شرائح
2 لتر مياه
8 مكعب مرقه دجاج
100 جرام سمن أو زيت
5 جرام حبهان
أوراق لاورو
5جرام فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
الطريقة
يتم وضع السمن في إناء علي النار حتي تسيح وتضاف عليها البصل والثوم والأرانب المقطعة ويقلب لمده 5 دقائق.
ثم يضاف عليها المياه ومكعبات مرقة الدجاج وملح والفلفل وتترك علي النار حتي النضج
تصفي الأرانب من الشوربه جيدا
ثم تحمر في كميه من السمن علي النار حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنه
المكونات
5 أرانب مغسولة ومقطعة
10 جرام ثوم مفروم
300 جرام بصل مقطع شرائح
2 لتر مياه
8 مكعب مرقه دجاج
100 جرام سمن أو زيت
5 جرام حبهان
أوراق لاورو
5جرام فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
الطريقة
يتم وضع السمن في إناء علي النار حتي تسيح وتضاف عليها البصل والثوم والأرانب المقطعة ويقلب لمده 5 دقائق.
ثم يضاف عليها المياه ومكعبات مرقة الدجاج وملح والفلفل وتترك علي النار حتي النضج
تصفي الأرانب من الشوربه جيدا
ثم تحمر في كميه من السمن علي النار حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنه