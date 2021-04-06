طريقة عمل الأرانب المحمرة

يمكنك تجربة أكلة الأرانب المحمرة في المنزل بطريقة جديدة وسهلة، باستخدام شرائح البصل والثوم والسمن ومكعبات مرقة الدجاج.المكونات5 أرانب مغسولة ومقطعة10 جرام ثوم مفروم300 جرام بصل مقطع شرائح2 لتر مياه8 مكعب مرقه دجاج100 جرام سمن أو زيت5 جرام حبهانأوراق لاورو5جرام فلفل أسودملح حسب الرغبةالطريقةيتم وضع السمن في إناء علي النار حتي تسيح وتضاف عليها البصل والثوم والأرانب المقطعة ويقلب لمده 5 دقائق.ثم يضاف عليها المياه ومكعبات مرقة الدجاج وملح والفلفل وتترك علي النار حتي النضجتصفي الأرانب من الشوربه جيداثم تحمر في كميه من السمن علي النار حتي تأخذ اللون الذهبي وتقدم ساخنه