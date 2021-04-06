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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي دكرنس يضبطون شخصا اختطف طفلة وذبحها أثناء سيرها فى الشارع

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 07:28 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن عدد من أهالى منشية السيد محمود ببندر دكرنس بمحافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص ذبح طفلة قبل هروبه.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس بالعثور على جثة طفلة عمرها 8 سنوات بعدما قام شخص بذبحها ومحاولة الفرار إلا أن الأهالى تمكنوا من ضبطه.

وانتقل مدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائى إلى مكان الواقعة وتبين أن الطفلة تدعى "ريماس محمد جلال عبد الرازق" 8 سنوات وتمكنت الشرطة من تخليص المتهم من يد الأهالى قبل الفتك به.

وبسؤال شهود العيان أكدوا أن الطفلة كانت تسير بالشارع وبجوارها أحد الأشخاص وفجأة قام بذبحها وألقاها فى مدخل إحدى العمارات وشاهدته إحدى السيدات والتى قامت بالصراخ فتمكن الأهالى من مطاردته وضبطه والتحفظ عليه لحين حضور الشرطة.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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