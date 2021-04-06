الصحة العراقية تتعاقد على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة، حسن ناظم، إن وزارة الصحة تعاقدت على 21 مليون جرعة من لقاح كورونا، ستأتي تباعًا للبلاد.وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، عن تسجيل حصيلة إصابات غير مسبوقة بجائحة كورونا في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت 7300 حالة إصابة، مقابل 5225 حالة شفاء، و33 وفاة جراء الإصابة بالفيروس.