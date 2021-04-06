الرئيس الأوكراني يطلب من رئيس وزراء كندا دعم الانضمام لحلف الناتو

طلب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء، دعم تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الحلف العسكري للناتو.وقال زيلينسكي في بيان صادر من مكتبه، نقلته صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية: "بصفتها شريكا خاصا لأوكرانيا، يمكن أن تأخذ كندا زمام المبادرة بين الحلفاء الذين يدعمون حل (خطة عمل العضوية) لأوكرانيا".وأضاف أن دعم كندا سيكون إشارة مهمة للدعم من الأصدقاء الحقيقيين.يذكر أن كندا هي موطن لجالية أوكرانية كبيرة جدا.