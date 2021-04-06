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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

كم يُنفق المصريون في شهر رمضان؟.. 10 أضعاف ميزانية دولة إفريقية (فيديو)

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 05:09 م
ميزانية دولة إفريقية
ميزانية دولة إفريقية
حسن الهتهوتي
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10 أضعاف ميزانية إحدى الدول الإفريقية في عام؛ يُنفقها المصريون على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان فقط.. 100 مليار جُنيه خلال ثلاثون يومًا، من إجمالي 672 مليار جنيه يتم استهلاكها على الأطعمة سنويًا.

فاتورة استهلاك المصريين الصادمة، كشفها الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال لقاء مع الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، في برنامج «تحت الشمس» المُذاع على فضائية الشمس، كاشفًا عن 2.2 تريليون جُنيه تم استهلاكها في كافة مناحي الحياة، خلال العام 2020، بما يُعادل 50 % من إجمالي مُدخراتهم في القطاع المصرفي.

شهر الصوم هو الأكثر استهلاكًا للمواد الغذائية في مصر، من بين شهور السنة، ليوازي نحو 10 أضعاف ميزانية دولة الصومال، فحسب بيان رسمي صادر عن الحكومة الصومالية، أكتوبر 2020، جرى خلاله اعتماد ميزانية العام 2021، وبلغت 671.8 مليون دولار، أي حوالي 10 مليارات و500 مليون جنيه، وفقًا لسعر صرف الدولار في البنوك المصرية.

يشهد رمضان إقبالًا كبيرًا على بعض السلع، في وقت يقول فيه الدكتور «عشماوي» إن المصريين لديهم رغبة دائمًا في الاستهلاك والتخزين، وهُنا يقع الدور على وزارة التموين التي تُزيد من المعروض للسلع التي يزيد الإقبال عليها.

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