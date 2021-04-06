مقتل مدنى وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي داعش بريف حماة

لقى مواطن سورى مصرعه، وخطف وأصيب عدد آخر في اعتداء لإرهابيي تنظيم داعش على مجموعة من أهالي بلدة السعن، بريف منطقة السلمية الشرقي بحماة، أثناء جمعهم الكمأة.وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلا عن مصادر لها في حماة، بأن إرهابيين من تنظيم داعش هاجموا بالبنادق الحربية مجموعة مواطنين من أهالي بلدة السعن بريف السلمية الشرقي خلال جمع الكمأة، وخطفوا عددا منهم.وأوضحت المصادر أن الهجوم الارهابي أدى أيضا إلى مقتل مدني وإصابة آخرين بجروح، تم إسعافهم إلى مشفى السلمية الوطني لتلقي العلاج.ولقى 18 مدنيا مصرعهم وأصيب 3 آخرون، في السابع من مارس الماضي، بانفجار لغمين من مخلفات إرهابيي داعش بسيارتين في محيط وادي العذيب في منطقة السلمية، بريف حماة الشرقي.