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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«مسام» يعلن انتزاع 2277 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الماضي

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 06:05 م
انتزاع 2277 لغمًا
انتزاع 2277 لغمًا في اليمن
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تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الماضي، من انتزاع 2277 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 230،592 لغم، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، بأن الألغام المنزوعة تنوعت خلال هذا الأسبوع بين 176 لغما مضادا للأفراد، و606 ألغام مضادة للدبابات، و1،495 ذخيرة غير متفجرة.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

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