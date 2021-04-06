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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إلغاء الاعتكاف ضمن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا بالسعودية

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:22 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أصدر وزير الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، توجيهًا بعدد من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل بها في مساجد وجوامع المملكة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ.

وتضمنت الإجراءات السعودية الأخيرة؛ تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في الجوامع والمساجد، وأن يشمل ذلك الإفطار والسحور داخلها، أو في المرافق التابعة لها.

كما تم التوجيه بتعليق الاعتكاف في جميع الجوامع والمساجد، والتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

واختتم التوجيه بالتنويه على أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع سيتم الإفادة عنه لاحقًا في بيان تصدره الوزارة لاحقًا.

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