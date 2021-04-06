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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بسيوني: يجب أن تضمن كل مراكز علاج السكتات الدماغية سلامة وصحة المريض

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 03:41 م
الدكتور أحمد بسيونى،
الدكتور أحمد بسيونى، أستاذ المخ والأعصاب
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور أحمد بسيونى، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة التداخلية بجامعة عين شمس، ورئيس قسم المخ والأعصاب التداخلية بالجمعية المصرية لطب وجراحة المخ والأعصاب، ومشرف وحدة السكتة الدماغية بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي، ومستشار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنه يجب أن تهدف كل مراكز علاج السكتات الدماغية إلى توفير الخدمات الطبية المتخصصة لضمان سلامة وصحة كل مريض، موضحا أنه بمجرد وصول المريض إلى المركز يقوم الفريق المعالج بتشخيص الحالة واتخاذ القرار حسب البروتوكول المناسب للعلاج. 

كما شدد على ضرورة الاهتمام بعنصر الوقت، لذا نحث على التوجه لأقرب مركز لعلاج وإدارة السكتة الدماغية بمجرد الشعور بأي من الأعراض.

وفى حديثه عن التوسع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة "بوهرنجر" لتكريم مراكز السكتة الدماغية المعتمدة في مصر من منظمة السكتة الدماغية ومبادرة الملائكة بعنوان "الحق السكتة في أولها"، قال البسيوني إنه يجب إدراك الجوانب الرئيسية لحالات السكتة الدماغية المختلفة عند التخطيط لإنشاء وتطوير مركز إدارة وعلاج هذا المرض، لضمان توفير كل ما يحتاج له المريض ضمن البروتوكول العلاجي وتغطية جميع المتطلبات اللازمة لإدارة المرض لتجنب المضاعفات، إلى جانب توفير جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل المبكر، فإدراج تطوير علاج مرض السكتة الدماغية ضمن خدمات التأمين الصحي يعد من الأولويات القصوى لخدمة المزيد من المرضى.

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