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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«جامع» تبحث مع «فودة» خطط تنمية المناطق الصناعية بجنوب سيناء

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 04:40 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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التقت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك خلال زيارتها مدينة شرم الشيخ للمشاركة فى فعاليات الملتقى الاقتصادى الدولى السنوى للاتحاد العربى للأسمدة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة، وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم فى خلق المزيد من فرص العمل لأبناء جنوب سيناء.

شارك في اللقاء المهندسة إيناس سمير، نائبة المحافظ، والمهندس مجدي الديب، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة جنوب سيناء.‎

وقالت الوزيرة إن اللقاء استعرض المشروعات الصناعية بالمحافظة، حيث تزخر المحافظة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، وهو الأمر الذى يتيح إقامة صناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية إاحتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى أن اللقاء تناول أيضًا التحديات الخاصة بالوحدات الإنتاجية بالمدينة الحرفية بمنطقة الرويسات، حيث وجهت الوزيرة بتكليف هيئة التنمية الصناعية والمكتب الإقليمى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بجنوب سيناء لدراسة أوضاع تلك الوحدات ومنحها تراخيص لحين تقنين أوضاعها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية التى صدرت الأسبوع الماضى، إلى جانب دراسة إنشاء مجمع صناعى متنوع داخل المدينة للمشروعات الصغيرة بما يعظم الاستفادة من البنية التحتية المتوافرة بالمدينة.

من جانبه، أوضح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن اللقاء تناول الإمكانات المتوافرة بالمحافظة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، فضلًا عن استعراض التطورات المتعلقة بالمناطق الصناعية بالمحافظة وإضافة طاقات إنتاجية جديدة بهدف توفير فرص عمل أمام أبناء المحافظة.

وقال إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التجارة والصناعة للارتقاء بالأنشطة الاستثمارية والصناعية بالمحافظة، متوقعًا أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة فى الاستثمارات الصناعية بالمحافظة.

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