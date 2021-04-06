30.5 مليار جنيه مساهمة «البنك المركزي» في موارد الدولة في 2020

تصدرت مساهمات البنك المركزي خلال العام الماضي الإيرادات الضريبية للدولة، والتي بلغت 30 مليار و579 مليون جنيه، بزيادة تقارب مليار جنيه عن المبلغ الذي كان مستهدفًا تحقيقه وفقًا للبيانات الواردة في الحسابات الختامية للدولة للعام المالي الماضي 2019-2020.ووفقًا لما أظهرته بيانات الحساب ذاته تراجعت حصيلة الضرائب التي حصلتها الحكومة من إيرادات رؤوس الأموال المنقولة من البنك المركزي، بنهاية العام المالي الماضي بنحو 3.94 عن العام السابق عليه والذي قدرت الحصيلة خلاله بنحو 3 مليارات و535 مليون جنيه.جاء ذلك في الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2019- 2020، الذي انتهت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب من فحصه، ووضع تقريرها في شأنه تمهيدًا لمناقشته داخل الجلسة العامة للمجلس خلال الاجتماعات المقبلة.