معارضون يتهجمون على نائب وزير خارجية إيران في فيينا

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه تعرض لهجوم من قبل معارضين للنظام الإيراني، على هامش قمة فيينا، كاشفة أن الهجوم قد فشل، بحسب ما أفادت قناة "العربية" الإخبارية.جاء ذلك متزامنًا مع انطلاق الاجتماعات الثنائية في فيينا، اليوم الثلاثاء، بين الوفود الغربية التي تناقش عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي، قبل أن تجتمع لاحقًا أيضا الدول الأربع زائد واحد (بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى الصين وروسيا) مع إيران لمناقشة شروط العودة.ووسط ذلك، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها غير متفائلة ولا متشائمة، لكنها أكدت على ثقتها من أنها على المسار الصحيح لإحياء اتفاق عام 2015.وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي للصحفيين، "إذا أثبتت أمريكا أن لديها الإرادة والجدية والصدق، فقد يكون ذلك مؤشرا إيجابيا لمستقبل أفضل لهذا الاتفاق وتطبيقه بالكامل في نهاية المطاف".وتابع قائلا: "نشهد اليوم خطوات جديدة في مسيرة إحياء الاتفاق النووي"، معتبرًا أنه لا يوجد خيار سوى إحياء الاتفاق النووي وعودة الأطراف إلى التزاماتها. وأعرب عن ثقته بانتهاء العقوبات الأحادية الجانب وانتهاكات الاتفاقيات الدولية.إلى ذلك، كرر تأكيد بلاده أن أي حوار مباشر أو غير مباشر لم يجرِ مع أشخاص من الولايات المتحدة في فيينا وليس في أي مكان آخر.