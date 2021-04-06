تامر حسنى لمحمد سامى: "فخور إنى قدمتك واكتشفتك"

وجه النجم تامر حسني شكره وعبر عن سعادته للمخرج محمد سامي، بعد إعلان الأخير غناء تامر تتر مسلسل "نسر الأغراب"، بطولة أحمد السقا وأمير كرارة.وعلق تامر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، على خبر التتر الذي كتبه محمد سامي على السوشيال ميديا الخاصة به،: "يا حبيبي يا محمد يا متربي يا أصيل أنا اللي طول عمرى بفتخر إنى قدمتك واكتشفت مخرج عظيم زيك.. بعون الله صاحب أكبر نجاح لكل موسم من أيام مسلسل آدم.. إن شاء الله نسل الأغراب وكل اللي جاي.. مهما كبرت يا محمد هيفضل اسمك على تليفوني ابني.. ربنا ينجحك ويفرح قلبك يا حبيبي بكل شغلك".