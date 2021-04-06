إيمان الشريف: دوري في «قصر النيل» بعيد عن الغناء

كشفت الفنانة إيمان الشريف عن مشاركتها في مسلسل "قصر النيل"، والذي تقوم ببطولته النجمة دينا الشربيني، ويعرض في السباق الرمضاني المقبل، مشيرة أن ترشيحها في العمل جاء عن طريق خالد صفوت كاستينج دايركتور ومن بعدها قابلت المخرج خالد مرعي والذي رحب بها جدًا واختارها لتقديم دور "شهيرة".وقالت إيمان الشريف في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم، أن ظهورها في المسلسل بداية من الحلقة الثانية حتى الحلقة الرابعة والعشرين، مشيرة إلى أنها سعيدة بالعمل مع المخرج خالد مرعي قائلة: "من أكفأ المخرجين الذين عملت معهم، مؤكدة أن دورها بعيدًا عن الغناء وهي شخصية مختلفة تمامًا متمنية أن تنال اعجاب الجمهور.مُسلسل قصر النيل من بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، صبري فواز، أحمد مجدي، صلاح عبدالله، محمود البزاوي، نبيل عيسى، وآخرين.. إخراج خالد مرعي، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.