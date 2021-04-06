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الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا العالمية تتجاوز ثلاثة ملايين

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:50 م
كورونا
كورونا
وكالات
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تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا مستوى ثلاثة ملايين اليوم الثلاثاء، وفقًا لإحصاء جمعته رويترز كما تتحدى الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" جهود التطعيم في أرجاء العالم المختلفة.

وعادت وفيات "كوفيد-19" العالمية للارتفاع مرة أخرى خاصة في البرازيل والهند، ويلقي مسئولو الصحة باللوم على سلالتين أسرع انتشارًا اكتُشفتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى شعور الناس بالإرهاق من إجراءات العزل العام والقيود الأخرى للحد من انتشار المرض.

ويظهر إحصاء لرويترز أن وفيات "كوفيد-19" بلغت مليونين في أكثر من عام أما المليون الأخير فبلغته الوفيات في نحو ثلاثة أشهر.

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