وفيات كورونا العالمية تتجاوز ثلاثة ملايين

تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا مستوى ثلاثة ملايين اليوم الثلاثاء، وفقًا لإحصاء جمعته رويترز كما تتحدى الارتفاعات الأخيرة في حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" جهود التطعيم في أرجاء العالم المختلفة.وعادت وفيات "كوفيد-19" العالمية للارتفاع مرة أخرى خاصة في البرازيل والهند، ويلقي مسئولو الصحة باللوم على سلالتين أسرع انتشارًا اكتُشفتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا، بالإضافة إلى شعور الناس بالإرهاق من إجراءات العزل العام والقيود الأخرى للحد من انتشار المرض.ويظهر إحصاء لرويترز أن وفيات "كوفيد-19" بلغت مليونين في أكثر من عام أما المليون الأخير فبلغته الوفيات في نحو ثلاثة أشهر.