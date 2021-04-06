رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 06 أبريل 2021 الموافق 24 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تسيير 75 رحلة بمطار شرم الشيخ اليوم

الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 12:28 م
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
طباعة
يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء، 75 رحلة جوية داخلية ودولية تابعة لمختلف شركات الطيران المصرية والأوروبية لنقل نحو 13 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران المدني، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتواصل السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية، والوقائية المتبعة بكل الرحلات بمرحلتي السفر والوصول، وذلك وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعالمين بالمطارات.

وحصل مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI" ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AHA"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية، التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني "ICAO".

موضوعات متعلقة

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

التحقيقات تكشف سر انتحار مسن في مترو «وادي حوف»

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز


الصور

image description

جامعة أسيوط: بدء العمل في إنشاء 7 كليات بالجامعة الأهلية

image description

أبوالهول الصغير.. مقتنيات تجذب الأنظار بمتحف الحضارة (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تجدد خصومة ثأرية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يطمئن رئيس الوزراء على استعداد المحافظة لاستقبال شهر رمضان

image description

إصابة 4 أفراد شرطة إثر انقلاب سيارتهم بطريق أسيوط ساحل سليم

الأكثر قراءة

الصحة: 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و47 حالة وفاة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

حقيقة خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تحذيرات بريطانية من زيادة إصابات كورونا بسبب تقليل قيود الإغلاق

المياه تجرف سفينة هولندية قبالة النرويج بعد إجلاء طاقمها

مقتل 34 شخصًا بغرق عبارة في بنجلاديش

سلالة جديدة من كورونا في رومانيا

أيام زمان

«حوار وراء الأسوار»... أسباب صدام مهندس الصحافة مع الناصريين

لماذا انتهت علاقة كمال الشناوي بزوجته زيزي الدجوي؟

«آه آه من الشيطان اللعين».. اعترافات شمس البارودي عن اعتزالها الفن

حقيقة زواج سعاد حسني من مخرج لبناني

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل سكت الكلام؟
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
المزيد

الثقافة

«أسيوط الجديدة» تختتم أسبوعها الثقافي احتفالًا بالمرأة

«حروب الجيل الرابع» بثقافة تحيا مصر في الأسمرات

قصور الثقافة تحتفل بأعياد الربيع ويوم اليتيم بالغربية

وليد طلعت: هضم العامية المصرية من اللغات والمفردات جعل لها وجودا خاصا