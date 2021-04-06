تدعيم ورش كليه التربية الرياضية بجامعة طنطا لتطوير المنشأت

قال الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، إنه تم تدعيم ورش الكلية بكافة أنواع العدد والأدوات اللازمة لتصنيع المعدات والمكاتب والتجهيزات الخاصة بالمباني والصالات التعليمية، بعد شراء كل اللوازم الخشبية والمعدنية اللازمة للتصنيع داخل الكلية.وأضاف جاويش، أن ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، بالاكتفاء الذاتي بالكليات وتطوير المنشآت وتحديثها بالجهود الذاتية من خلال الإدارات الهندسية والورش الموجودة بالكليات وتوفير النفقات، لافتا إلى أنه يعتزم تطوير كافة الخدمات الطلابية بالكلية من أجل توفير جو مناسب للطلاب يساعد على التحصيل العلمي والعملي بالكلية، كما سيتم تدعيم مكتبات الكلية بعدد من المكتبات الخشبية، وكذا المكاتب لأعضاء هيئة التدريس والإداريين.ولفت إلى الخطة التطويرية التي تقوم بها وتباشر تنفيذها الدكتورة هالة عمر وكيلة الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والتي تشمل الاحتياجات المكتبية والطلابية واحتياجات الأقسام العلمية لاستكمالها في أقرب وقت ممكن.