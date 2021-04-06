الفلبين: النزاع في بحر الصين الجنوبي لن يؤثر على العلاقات الودية مع بكين

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء إن خلاف بلاده مع بكين بشأن النشاط في بحر الصين الجنوبي لن يؤثر على " العلاقات الودية الثنائية".وأضاف في بيان" سوف نستمر في حل القضايا بمنطقة شعب وايت صن المرجانية عبر القنوات الدبلوماسية والسبل السلمية".وكان وزير الدفاع الفلبيني ديلفين لوررينزانا قد طالب الأسبوع الماضي الصين بسحب سفنها التي ترسو في خليج وايت صن المرجانية منذ مطلع مارس الماضي.وتقول الفلبين إن منطقة الشعب المرجانية تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، في حين تقول الصين إن المياه تعد موقع صيد تقليدي لها.