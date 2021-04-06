«الجزار» يواصل اجتماعاته مع مصممي أبراج «العلمين الجديدة»

واصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاته فى العاصمة الأمريكية، واشنطن، مع المكتب الاستشارى العالمى الذى يتولى تصميم مشروع الأبراج السكنية بمدينة العلمين الجديدة، الذى ستتولى تنفيذه شركة "cscec" الصينية.وقال وزير الإسكان، إنه تم الاطلاع على جميع تفاصيل المشروع، والتأكيد على الالتزام بتقديم الرسومات التنفيذية فى مواعيدها لتتمكن شركة المقاولات من سرعة التنفيذ.وأضاف: يتكون المشروع من 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالى مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالى مسطحات 320 ألف م2، وذلك على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.كما عقد وزير الإسكان اجتماعا مع مكتب HKS، وهو متخصص في المنشآت الصحية والمراكز الطبية، وتركز الاجتماع على كيفية الاستعانة بمشغلين عالميين لإدارة مدينة طبية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف توفير خدمات على أعلى مستوى فى مدننا الجديدة، وعلى رأسها الخدمات الطبية، وبالتالى تتم الاستعانة بأفضل الخبرات فى هذه القطاعات، بما يسهم فى توفير خدمات متميزة للمواطن المصرى.