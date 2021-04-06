760 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت وزارة الصحة الأرمينية 760 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 197 ألفًا و873 إصابة.وأوضحت الوزارة- حسبما أوردت وكالة أنباء (أركا) الأرمينية اليوم الثلاثاء- أن هناك 712 شخصًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 177 ألفًا و601 حالة تعافٍ.وأشارت إلى أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة جديدة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3627 وفاة، بينها 932 حالة توفيت لإصابتها بأمراض أخرى.