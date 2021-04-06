تفاصيل أكبر خطة تطوير في كفر شكر بالقليوبية

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية برئاسة اللواء هشام رفعت، بحملة تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق للصالح العام وخدمة وراحة المواطنين واستعادة حقوق وأملاك الدولة المعتدى المنهوبة والمعتدى عليها.وجرى توسعة مدخل المدينة بطريق بنها المنصورة بداية بشارع عبدالمنعم رياض، وجار استكمال الأعمال فى رفع الإشغالات من بداية شارع العاشر من رمضان من أمام المدارس وحتي نهايته، ووضع مواسير لتوسعة الطريق في حضور كافة الجهات المعنية والتي شملت مسئولي الزراعة والأملاك والأهالي أصحاب الأراضي واتفاق باتساع الطريق وتحديد الشارع 10 أمتار، ضمن أكبر خطة تطوير وتجميل تشهدها المدينة.وقال اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن المدينة تشهد الآن أكبر خطة تطوير وتجميل وتوسعة الشوارع والطرق من خلال استرداد حقوق وأملاك الدولة التي كانت مهدرة ومعتدى عليها، بهدف الصالح والنفع العام لجميع أهالينا الذين نبذل قصارى جهدنا لتحسين الأوضاع المعيشية وحل مشكلاتهم طبقت للقانون دون وساطة أومحسوبية إطلاقا.وأوضح رئيس المركز والمدينة: "نستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق في شتى المجالات لشعور أهالينا المواطنين بالرضا التام وإحداث تغيير للأفضل والأجمل في صورة كفر شكر ذات التاريخ العريق، من خلال توسعة الطرق والشوارع ومداخل المدينة بطريق بنها المنصورة وإنشاء حدائق وممشى على كورنيش النيل ليكون متنفس مجاني لأهالينا المواطنين للاستماع بوقت فراغهم داخل الحدائق وعلى ضفاف نهر النيل ذات الطبيعة الخلابة.