محمد إمام يطرح جزءًا من أغنية تتر مسلسه الجديد «النمر» (فيديو)

طرح الفنان محمد إمام، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" جزءا من أغنية تتر مسلسله الجديد "النمر"، الذي يعرض حصريا على قناة الحياة في رمضان.الأغنية من غناء رضا البحراوي وأطلقت باسم "قادر عليكم.. وأجمد ما فيكم" مع مشاهد من العمل.وكان تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عرض مسلسل "النمر" للنجم محمد إمام حصريا على قناة الحياة فى شهر رمضان المقبل.مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام ومن إنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد من النجوم مثل: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين الشباب