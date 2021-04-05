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الثقافة

السبت.. قاعة المشربية تستضيف آخر أعمال الإيطالى ماركو ماجرينى

الإثنين 05/أبريل/2021 - 08:49 م
جريدة الدستور
خالد حماد
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تستضيف قاعة المشربية للفن المعاصر، المعرض الأول للفنان الإيطالي "ماركو ماجرينى" بعد وفاته المفاجئة، حيث تقدم آخر مجموعة من أعماله تحت اسم "جزر سعيدة" وذلك في الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل.

يذكر أن هذه المجموعة من الأعمال عن الجزر السعيدة هى امتداد لتجربته الحياتية فى مصر، والتي تتبدى فى المقام الأول عبر التباين الحاد بين الألوان الحمراء والبرتقالية من جهة والأسود والأزرق من الجهة المقابلة. وكأنه تباين مؤكد بين الليل والنهار، كما تتكشف بالمثل عبر ذلك الحضور المتكرر والملح للسكين؛ التي تستقر بجسدها وكأنها تتكىء على الجزيرة نفسها.

وذلك نابع من تفاعل وتأمل متواصل لتلك العبارة الغامضة المكتوبة على خرطوشة بالمتحف المصرى" إلي من يقف على طرف سكينه".

انشغل ماجريني كثيرًا بمحاولة البحث عن جسد لهذه العبارة. وهذه الأعمال تظهر بعضا من النتائج التى توصل إليها عبر هذا البحث. أنها جزر تحملنا، تقودنا إلى مشاهد تحيلنا بدورها إلى جزر أخرى.

وماركو ماجرينى كان يعمل دائمًا على الورق. يخلط ألوان ويراكم طبقات وتقنيات ومواد تصويرية قابلة للتجاور والتعايش فيما بينها: ألوان الإكريليك والألوان المائية والتمبرا والباستل الشمعى والأحبار والحبر الصينى الأسود والفرشاة والأختام والكولاج.. فى عالم من التحول المتواصل. وداخل اتزان هش وحرج ومع الأشكال التى تتقاطع فيما بينها وكأننا نعيش داخل لعبة مرايا عملاقة. تماهيًا مع عبارة الشاعر راينر ماريا ريلكة " الفردوس ليس سوى منجمًا عملاقًا للصور".

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