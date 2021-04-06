سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-4-2021

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

حيث تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.19 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.19 جنيه.



سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وتداول سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.





سعر الريال السعودي في قناة السويس وبلغ سعر الريال السعودي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.



سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي حيث سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.



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سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB وتداول سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه. وبلغ سعر الريال السعودي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.حيث سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.وتداول سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.

يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-4-2021.