سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-4-2021
الثلاثاء 06/أبريل/2021 - 08:03 ص
هبه محمدطباعة
يرصد لكم «الدستور» في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار في البنوك التي تشمل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-4-2021.
حيث تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.19 جنيه.
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.19 جنيه.
وتداول سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.
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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 6-4-2021 في البنوك المصرية
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
حيث تداول سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.17 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.19 جنيه.
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
وتداول سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.11 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في قناة السويسوبلغ سعر الريال السعودي في قناة السويس اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.15 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.
سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلاميحيث سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 4.20 جنيه.
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