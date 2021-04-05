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تقارير ومتابعات

أسعار فوانيس رمضان 2021 وأشكالها الجديدة

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:27 م
فوانيس رمضان
فوانيس رمضان
نوران إمام
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مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يبحث الكثيرون عن أسعار فوانيس رمضان 2021، التي تعتبر واحدة من أهم طقوس المصريين في الشهر المبارك، ويتباهى الأطفال بألعابهم من الفوانيس وزيارة الأقارب، والحصول على الهدايا والحلوى نستعرض في "الدستور" أسعار فوانيس رمضان 2021 وأشكالها الجديدة، وفقًا لجولة ميدانية في عدد من المناطق، هي "الحسين، والأزهر" والتي جاءت أسعار الفوانيس على النحو التالي:

أسعار فوانيس رمضان 2021 وأشكالها الجديدة

تواصلت "الدستور"مع الحج على صاحب متجر لبيع زينة رمضان بمنطة الأزهر وقال إن فانوس رمضان 2021 هو عادة رمضانية ابتدعها المصريون خلال الاحتفال بقدوم الخليفة الفاطمي إلى القاهرة، في الخامس من رمضان عام 358 هجرية، ومنذ ذلك الحين أصبحت العادة هي شراء الفانوس للاحتفال بقدوم الشهر الكريم، وجاءت أسعار فوانيس رمضان 2021 كالآتي: فانوس مصنوع من النحاس يستخدم إضاءة ليد يبدأ سعره من 25 جنيهًا، ويصل حتى 150 جنيهًا أما الفانوس النحاسي الكبير الذي يستخدم لإضاءة منطقة كبرى، فتراوح سعره ما بين 120 إلى 1200 جنيه، ويتحدد السعر حسب السعر وجودة الفانوس وعن فانوس فورفوجية، يتراوح سعره بين 175 حتى 350 جنيها أما الفانوس الخشب، فيبدأ سعره من 5 جنيهات، ويصل حتى 200 جنيه، حسب الحجم.

وفي نفس السياق تواصلت "الـدستور" مع أحد تجار الفوانيس والذي كشف عن عدد من أسعار الفوانيس، موضحًا أنه لا يوجد زيادة بالأسعار وأنه يوجد إقبال من الناس على شراء الفوانيس وبشكل كبير لأنهم سيقضون معظم الوقت بالمنازل، موضحًا أنه يزداد سعر الفانوس وفقًا لجودة صنعه.

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وأوضح أن الفانوس الصاج يبدأ من 15 جنيها حتى 750 جنيها لأكبر الأنواع، والذى يصل طوله إلى 3 أمتار ونصف المتر بينما تبدأ أسعار الفانوس المصرى الخشب من 20 جنيها حتى 75 جنيها وفانوس النجمة بـ200 جنيه وفانوس أبو ولاد بـ450 جنيها طوله يبدأ من متر وعن فانوس البرج بـ250 جنيها وأحجامه تبدأ من 2 متر كما يوجد فانوس صغير ميدالية الـ3 بـ10 جنيهات.

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