40 قتيلا نتيجة المواجهات القبلية في غرب دارفور

قتل أربعون شخصا على الأقل وأصيب 58 في مواجهات قبلية منذ السبت في مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، في آخر فصول العنف الدامي في الإقليم المضطرب بغرب السودان، وفق ما أفادت الأمم المتحدة، الإثنين.وقال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في بيان: "منذ الثالث من أبريل، قتل أربعون شخصا في المواجهات الأخيرة بين المساليت وقبائل عربية. الوضع يبقى متوترا في مدينة الجنينية لجنة المساعدة الإنسانية التابعة للحكومة أشارت إلى 58 جريحا".