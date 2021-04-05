رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مدة وإجراءات الطعن على قرارات المحكمة في قضايا الإفلاس

الإثنين 05/أبريل/2021 - 07:35 م
محكمة
محكمة
منى هيبه
طباعة
أجاز قانون الإفلاس الجديد الطعن على قرارات قاضي الصلح في قضايا الإفلاس، محددًا الإجراءات المنظمة لذلك، وأن يكون الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار، ثم يعلن ذوو الشأن.

في السياق ذاته، ألزم القانون المحكمة بنظر الطعن المقدم إليها في أول جلسة تالية على ألا يشترك قاضي الصلح في نظر الطعن، وفي كافة الأحوال يكون الحكم الصادر فيه نهائيًا، إضافة إلى ذلك أجاز القانون بالطعن أمام المحكمة على القرار الصادر من قاضي الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار ولا يترتب عليه وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

جاء ذلك في التعديلات التي أدخلها البرلمان على بعض أحكام قانون تنظيم إعادة هيكلة الصلح الواقي من الإفلاس رقم 11 لسنة 2018، مارس الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر وإيداعه الحجز

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

المتهمون في قضية حسن شاكوش: «إحنا شغالين في الكافيه وما نعرفش حاجة»


الصور

image description

قرعة علنية لتسكين المستحقين بوحدات مشروع «الصيادين» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

ما هو موعد فتح الطيران السعودي الدولي ٢٠٢١؟.. إليك التفاصيل

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

الفقى: مؤتمر الصعيد يتغير يناقش المشروعات التنموية فى صعيد مصر

«على الأوستراكا أن تظلَّ خضراءٌ».. ديوان جديد لـ سمر لاشين عن دار هن

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق فى ذكرى رحيله

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب