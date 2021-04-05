الكويت توافق على مسودة قانون لتأجيل أقساط القروض

قال مركز التواصل الحكومي الكويتي على "تويتر" إن مجلس الوزراء وافق، اليوم الإثنين، على مسودة قانون لتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا.وأقر المجلس أيضًا مسودة قانون لدعم البنوك المحلية وضمان تمويلها للعملاء المتضررين من الجائحة، وتحال مسودتا القانونين إلى أمير الكويت للموافقة عليهما.