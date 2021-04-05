نتنياهو يتهم الادعاء العام بـ«محاولة انقلاب» ضده

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ممثلي الادعاء العام بالقيام بـ"محاولة انقلاب" ضده، وذلك في كلمة ألقاها بعد استئناف محاكمة بتهم الفساد، اليوم الإثنين.وقال نتنياهو، 71 عامًا، إن ما يحدث هو "اضطهاد" ضده، واستؤنفت محاكمة نتنياهو في القدس بالمرافعات الافتتاحية وشهادة الشهود، ومن بينها الرئيس التنفيذي السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي إيلان يشوا.وأبلغ يشوا المحكمة بحدوث تدخل منهجي في التغطية الصحفية، وقال إن هناك ضغطًا قويًا لتقديم تغطية إيجابية لنتنياهو وعائلته وتغطية سلبية لمنافسيه السياسيين.