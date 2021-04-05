رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 910

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:30 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
طباعة
أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 910 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 759 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و151 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 184334 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 13521 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1766354 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 17587 حالة.

وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 306 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 489 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 166441 حالة.

ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 23992 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 934843 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.

موضوعات متعلقة

إيقاف التعاملات بالبورصة نصف ساعة للمرة الثانية فى 2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

مفاجأة.. إحالة 3 متهمين بـ«اغتصاب فيرمونت» للجنايات في واقعة جديدة

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر