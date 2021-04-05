قطر: ارتفاع إصابات كورونا إلى 910

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الإثنين، تسجيل 910 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 759 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و151 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 184334 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم فحص 13521 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1766354 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 17587 حالة.وسجلت قطر 3 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 306 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 489 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 166441 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 23992 جرعة من لقاحات كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي جرعات اللقاح إلى 934843 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.