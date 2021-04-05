ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.وأوضح محافظ قنا أن الحملةهدفت للحفاظ علي استقرار كافة السلع والأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وقد أسفرت عن ضبط ٢ طن دقيق بلدى خاص بالمستودعات كما تم ضبط ٨٥٠ كجم أرز مجهولة المصدر و١٠٢٠ زجاجة خل أبيض سعة ١ لتر مجهولة المصدر وأضاف الداودي أنه تم خلال الحملة ضبط ٣٦ زجاجة كحول إيثيلي و١٢ كجم لحوم مفرومة و٥ جراكن زيت محركات سعة ١ لتر.. بالإضافة إلى ٢٥ كجم أكياس سوداء جميعها مجهولة المصدر .. مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.من جانبه أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا ان المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.