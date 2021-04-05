رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 05 أبريل 2021 الموافق 23 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بقنا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:43 م
حملة تموينية
حملة تموينية
قنا: إسلام البكري
طباعة
صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاشتراك مع مباحث التموين  شنت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأوضح محافظ قنا أن الحملةهدفت للحفاظ علي استقرار كافة السلع والأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسواق لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وقد أسفرت عن ضبط ٢ طن دقيق بلدى خاص بالمستودعات كما تم ضبط ٨٥٠ كجم أرز مجهولة المصدر و١٠٢٠  زجاجة خل أبيض سعة ١ لتر مجهولة المصدر وأضاف الداودي أنه تم خلال الحملة ضبط ٣٦ زجاجة كحول إيثيلي و١٢ كجم لحوم مفرومة و٥ جراكن زيت محركات سعة ١ لتر..  بالإضافة إلى ٢٥ كجم أكياس سوداء جميعها مجهولة المصدر .. مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها إلى النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

من جانبه أكد أحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا ان المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.

موضوعات متعلقة

زوجة متهم فى قضية شاكوش: «جوزى كان شغال بودى جارد بـ300 جنيه»

استشهاد ضابط ومقتل مرتكب مذبحة الفيوم في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر


الصور

image description

محافظ أسيوط يتقدم الجنازة العسكرية للشهيد العميد محمد زناتي

image description

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس مستشفى جامعة حورس

image description

جامعة أسيوط: زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 64 سرير عناية مركزة ومتوسطة

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود وحدات سكنية بـ«الرحاب» لـ480 منتفعا

image description

«أسيوط»: متابعة تنفيذ الوحدات الصحية وتطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

تفاصيل تورط 3 متهمين بقضية فيرمونت فى الاعتداء على فتاة بالساحل الشمالى

تفاصيل القبض على 3 مطربين بينهم حسن شاكوش أثناء افتتاح كافيه بمدينة نصر

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5-4-2021

القصة الكاملة للقبض على حسن شاكوش

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

اتساع رقعة ثوران بركان جبل «فاجرادالسفياك» في أيسلندا

طائرة إثيوبية تحطّ فى المطار الخطأ بزامبيا

اتساع رقعة ثوران بركان أيسلندا

للتهنئة.. صور رمضان 2021 مناسبة للواتس آب والفيس بوك

أيام زمان

لماذا فشل أحمد رمزي في الزواج من شمس البارودي؟

فقد سمعه ولم يمش في جنازته أحد.. مأساة زكي رستم

«كل الستات بتحبه».. شقيقة رشدي أباظة تكشف أسرار الدنجوان

«نص كلمة»... كيف سبق أحمد رجب «تويتر» بنصف قرن؟

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الخطوط الحمراء
القس. رفعت فكرى
الهوية المصرية
لواء.حمدى البطران
عندما يتحدث الرئيس
لواء. محسن الفحام
رجل يصنع التاريخ
المزيد

الثقافة

صدور «الحوارات القرآنية.. قراءة حجاجية» للناقد محمد عبدالمطلب

جاليري مصر يتألق في فعاليات آرت دبي 2021

جمعتهما ذكرى رحيل واحدة.. أبهج أديب يلحق بخالد توفيق في ذكرى رحيله

متخصصون: الكتاب الرقمي والصوتي البديل الأرجح لحل مشكلة النشر