رئيس الجزائر يستقبل وزير خارجية مالى

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين وزير الخارجية والتعاون الدولي المالي، زيني مولاي، الذي يقوم بزيارة للجزائر بمناسبة انعقاد أشغال الدورة السادسة عشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية بين البلدين.

وقال مولاي، في تصريح للصحفيين بعد اللقاء، إنه سلم رسالة للرئيس الجزائري من الرئيس المالي باه نداو، مؤكدا أن رئيسي البلدين قررا تعزيز العلاقات بين البلدين والانتقال بها إلى مرحلة أخرى ترتكز على السلم والأمن والاستقرار من جهة، ومن جهة أخرى تستهدف المزيد من التطور والرفاه للشعبين المالي والجزائري. وأمس الأحد، أكد الرئيس تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية إن "الجزائر تعتبر الدول التي تتقاسم معها الحدود على غرار النيجر ومالي دول شقيقة وكل ما يضرها يضرنا".