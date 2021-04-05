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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المنفي» يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية بليبيا

الإثنين 05/أبريل/2021 - 06:04 م
محمد المنفي
محمد المنفي
عبير سليم
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أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية،.

وأوضح المنفي خلال مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، اليوم، أن المفوضية ستكون «صرحا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون».

من جهته قال عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، إن انشاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية هى أحد اختصاصات التي وٌكلت للمجلس الرئاسي.

وأضاف: «آن الآوان أن يخرج هذا المشروع لكل الليبيين، لأنه لا بد من نسيان الماضي.. نعلم أن هناك آلاما وجراحا ولكن الأمر يستوجب من كل الليبيين الانخراط في هذا المشروع، الذي يعد ركيزة أساسية لاستعادة الاستقرار في ليبيا».

وأكد أن هذا المشروع لن يخضع لسلطة أو كيان سياسي، مبينا أنه هو عمل وطني متحرر دون أي قيودات أو توجهات.

وأشار إلى أنه مؤسس على شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحظى بثقة الليبيين جميعا واحترامهم ولديهم القدرة على تقديم عمل ناجح.

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